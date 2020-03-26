26 марта. Mossovetinfo.ru – Сбой в движении поездов произошел на МЦК утром в четверг, 26 марта, сообщается в официальном микроблоге столичного метрополитена в Twitter.
Сообщается, что из-за что из-за падения пассажира на пути на станции «Угрешская», временно было остановлено движение поездов на МЦК по часовой стрелке.
В настоящее время движение восстановлено и введено в график. О состоянии упавшего пассажир не сообщается.
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