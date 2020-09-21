21 сентября. Mossovetinfo.ru - На Таганско-Краснопресненской линии метро днем в понедельник, 21 сентября, произошел собой в движении поездов, сообщает пресс-служба метрополитена.



Сообщается, что из-за упавшего на пути пассажира нет движения поездов от станции «Котельники» до станции «Выхино». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.



Добавлено в 13:07: Движение на линии восстановлено и вводится в график.