21 сентября. Mossovetinfo.ru - На Таганско-Краснопресненской линии метро днем в понедельник, 21 сентября, произошел собой в движении поездов, сообщает пресс-служба метрополитена.
Сообщается, что из-за упавшего на пути пассажира нет движения поездов от станции «Котельники» до станции «Выхино». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.
Добавлено в 13:07: Движение на линии восстановлено и вводится в график.
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