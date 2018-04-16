Сбой произошел на южном участке фиолетовой ветки метро

16 апреля. Mossovetinfo.ru – Сбой произошел утром в понедельник на южной участке Таганско-Краснопресненской линии метро.



«На южном участке Таганско-Краснопресненской линии в сторону центра незначительно увеличены интервалы движения», - говорится в микроблоге метро в Twitter.



О причинах сбоя не сообщается.

