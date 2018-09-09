Другие материалы
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Происшествия
10.09.2018, 07:48
Сбой произошел утром 10 сентября на участке желтой ветки метро
10 сентября. Mossovetinfo.ru – Сбой произошел утром 10 сентября на участке Солнцевской линии метро. Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки. По техническим причинам поезда не ходили...
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Происшествия
09.09.2018, 20:52
В Москве возбуждено дело по факту причинения телесных повреждений сотруднику полиции
9 сентября. Mossovetinfo.ru – Следователи московского управления СКР возбудили уголовное дело по статье «применение насилия в отношении представителя власти», сообщается на официальном сайте ведомс...
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Происшествия
09.09.2018, 19:47
Один из участников несогласованной акции в Москве задержан за сопротивление сотруднику полиции
9 сентября. Mossovetinfo.ru – Один из участников несогласованной акции 9 сентября в центре Москвы оказал активное сопротивление и противодействие сотруднику полиции. Об этом сообщили в пресс-службе...