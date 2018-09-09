10 сентября. Mossovetinfo.ru – Сбой произошел утром 10 сентября на участке Солнцевской линии метро. Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки.



По техническим причинам поезда не ходили более получаса между станциями «Говорово» и «Раменки». В настоящее время движение восстановлено.