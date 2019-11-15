15 ноября. Mossovetinfo.ru – Сбой в движении поездов произошел утром в пятницу, 15 ноября, на Замоскворецкой линии метро, сообщает telegram-канал «Едем по Москве».



Сообщается, что на станции «Водный стадион» нет движения поездов в обе стороны. Официального подтверждения информации пока нет, причины сбоя неизвестны.