17 июля. Mossovetinfo.ru – Сбой произошел утром в пятницу, 17 июля на Калужско-Рижской линии метро, сообщается в официальном twitter-аккаунте столичной подземки.



Сообщается, что из-за падения человека на пути на линии увеличены интервалы движения.