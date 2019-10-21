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Происшествия     21.10.2019 10:47

Сбой произошел утром 21 октября на центральном участке красной ветки метро

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Теги:  метро  метрополитен  сбой 

21 октября. Mossovetinfo.ru – Сбой в движении поездов произошел утром в понедельник, 21 октября на Сокольнической ветке метрополитена, сообщают пользователи соцсетей.

По сообщениям пользователей, в течение 10 минут нет посадки на поезд в сторону центра на станции «Комсомольская».

Официального подтверждения данной информации пока не поступало.


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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен  сбой 

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