21 октября. Mossovetinfo.ru – Сбой в движении поездов произошел утром в понедельник, 21 октября на Сокольнической ветке метрополитена, сообщают пользователи соцсетей.



По сообщениям пользователей, в течение 10 минут нет посадки на поезд в сторону центра на станции «Комсомольская».



Официального подтверждения данной информации пока не поступало.