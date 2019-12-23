23 декабря. Mossovetinfo.ru – Сбой произошел утром в понедельник, 23 декабря. На втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) и Курском направлении РЖД.
Как сообщили в Центральной Пригородной Пассажирской Компании (ЦППК), поезда следуют с увеличенными интервалами из-за потери напряжения в контактной сети.
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