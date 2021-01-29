Сбой произошел утром 29 января на Рижском направлении МЖД

29 января. Mossovetinfo.ru – На Рижском направлении МЖД утром в пятницу, 29 января, произошел сбой в движении поездов, сообщает пресс-служба МЖД.



Сообщается, что из-за повреждения контактного рельса пригородные поезда следуют в сторону Москвы с увеличенными интервалами. Кроме того, на МЦД-2 затруднено движение поездов от станции Рижская до станции Нахабино.



Движение поездов осуществляется по одному пути. На место происшествия направлена восстановительная бригада.