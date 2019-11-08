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Происшествия     08.11.2019 09:40

Сбой произошел утром 8 ноября на оранжевой ветке метро

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Теги:  метро  метрополитен  сбой 

8 ноября. Mossovetinfo.ru – Сбой в движении поездов произошел на Калужско-Рижской линии метрополитена утром в пятницу, 8 октября.

Как сообщают пользователи соцсетей, поезда от станции «ВДНХ» в сторону центра следуют с увеличенными интервалами. О причинах сбоя не сообщается.


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Теги: 
метро  метрополитен  сбой 

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