8 ноября. Mossovetinfo.ru – Сбой в движении поездов произошел на Калужско-Рижской линии метрополитена утром в пятницу, 8 октября.



Как сообщают пользователи соцсетей, поезда от станции «ВДНХ» в сторону центра следуют с увеличенными интервалами. О причинах сбоя не сообщается.