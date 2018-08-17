17 августа. Mossovetinfo.ru – На Таганско-Краснопресненской линии метрополитена произошел сбой, сообщается в официальном аккаунте столичной подземки в Twitter.



Сообщается, что по техническим причинам были увеличены интервалы движения поездов.



В течение 35 минут сбой был устранен, в настоящее время движение поездов на линии введено в график.