18 сентября, Mossovetinfo.ru – Сбой в движении поездов произошел вечером в среду, 18 сентября на Серпуховско-Тимирязевской линии метро, сообщается в официальном микроблоге московского метрополитена в Twitter.



Из-за падения пассажира нет движения поездов от станции «Савеловская» до станции «Серпуховская». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.