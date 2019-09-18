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Происшествия     18.09.2019 17:18

Сбой произошел вечером 18 сентября на серой ветке метро

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Теги:  метро  метрополитен  сбой в метро 

18 сентября, Mossovetinfo.ru – Сбой в движении поездов произошел вечером в среду, 18 сентября на Серпуховско-Тимирязевской линии метро, сообщается в официальном микроблоге московского метрополитена в Twitter.

Из-за падения пассажира нет движения поездов от станции «Савеловская» до станции «Серпуховская». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.


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Теги: 
метро  метрополитен  сбой в метро 

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