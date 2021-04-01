Сбой произошел вечером 1 апреля на фиолетовой ветке метро

1 апреля. Mossovetinfo.ru – Сбой в движении поездов произошел вечером в четверг, 1 апреля, на Таганско-Краснопресненской линии метро. Об этом пассажиров предупреждают в метро.



На станциях объявляют, что нет движения поездов от станции «Баррикадная» до станции «Выхино». О причинах сбоя не сообщается.