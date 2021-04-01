 
Актуальные темы: коронавирус
Происшествия     01.04.2021 20:40

Сбой произошел вечером 1 апреля на фиолетовой ветке метро

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  метро  метрополитен 

1 апреля. Mossovetinfo.ru – Сбой в движении поездов произошел вечером в четверг, 1 апреля, на Таганско-Краснопресненской линии метро. Об этом пассажиров предупреждают в метро.

На станциях объявляют, что нет движения поездов от станции «Баррикадная» до станции «Выхино». О причинах сбоя не сообщается.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
метро  метрополитен 

Возврат к списку

Лента новостей

20:40 Происшествия Сбой произошел вечером 1 апреля на фиолетовой ветке метро

20:18 Общество Полиция Москвы проверяет 35 тысяч сомнительных транзакций из Сбербанка

19:32 Другое С 1 октября в России могут изменить правила для праворульных машин

18:30 Общество Верховный суд России отказался отменять масочный режим

17:31 В России Названы регионы с наибольшим количеством жилья в продаже

Актуальные материалы

22:06 Город (Москва и область) По программе реновации передано под заселение более 80 домов

12:15 В мире Попытка снять контейнеровоз с мели в Суэцком канале провалилась

23:06 В России МВД утвердило новые правила сдачи экзаменов на права

09:02 Город (Москва и область) С момента старта программы реновации в Москве отселено 86 домов

13:44 Происшествия МВД отказало в возбуждении уголовного дела об «отравлении» Навального

08:41 Мнения В ВОЗ назвали наиболее вероятную причину распространения COVID-19

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru