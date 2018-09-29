Сбой произошел вечером 29 сентября на зеленой ветке метро

29 сентября. Mossovetinfo.ru – Сбой произошел вечером в субботу на Замоскворецкой линии московского метро. Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки.



Сбой произошел на центральном участке из-за инцидента с пассажиром, увеличены интервалы движения поездов на юг.