9 октября. Mossovetinfo.ru – Сбой произошел вечером во вторник, 9 октября, на Сокольнической линии московского метро. Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки.
На восточном участке Сокольнической линии увеличены интервалы движения поездов по техническим причинам.
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