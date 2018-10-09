9 октября. Mossovetinfo.ru – Сбой произошел вечером во вторник, 9 октября, на Сокольнической линии московского метро. Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки.



На восточном участке Сокольнической линии увеличены интервалы движения поездов по техническим причинам.