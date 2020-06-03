3 июня. Mossovetinfo.ru – на Филевской линии метро из-за упавшего дерева временно остановлено движение поездов между станциями «Кунцевская» и «Багратионовская», сообщается в официальном микроблоге столичной подземки в Twitter.



Угрозы пассажирам нет, сотрудники метрополитена работают над восстановлением движения. На это потребуется 15-20 минут. Для проезда пассажирам рекомендуется пользоваться Арбатско-Покровской линией.



Обновлено в 13:00: дерево с пути удалено, движение восстановлено.