2 декабря. Mossovetinfo.ru – На перегоне между станциями Химки - Сходня Октябрьской железной дороги на железнодорожные пути упала балка, сообщается на официальном сайте Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.
Балка упала в ходе работ по демонтажу старого пешеходного моста. Балка задела несущий трос контактной сети. В результате произошел сбой в движении поездов.
МЧС Московской области сообщает, что в результате происшествия задерживается «Сапсан» и 8 пригородных электричек. Задержка составляет до 40 минут.
Специалисты Октябрьской железной дороги предпринимают все меры для устранения неисправности и ввести движение поездов в график.
14:36 Происшествия Сбой в движении поездов произошел на Октябрьской железной дороге из-за падения балки на рельсы
14:23 Власть Путин заявил, что ситуация в Белоруссии после выборов вызвала обеспокоенность России
13:34 Происшествия На станции метро «Текстильщики» конфликт пассажиров закончился поножовщиной
13:26 Общество В Москве началась подготовка к выборам в Госдуму
12:42 Город (Москва и область) Перед Новым годом в Москве усилят контроль за соблюдением коронавирусных ограничений
01:35 Город (Москва и область) Массовая вакцинация от коронавируса в Москве начнется после Нового года - Печатников
11:45 Мнения В ближайшие месяцы не стоит ждать окончания пандемии коронавируса - ВОЗ
09:22 В России Заработал единый информационный номер по вопросам коронавируса
19:14 Город (Москва и область) Режим самозоляции для людей старше 65 лет продлен в Подмосковье до 13 декабря
16:56 В России Массовая вакцинация в России начнется в январе-феврале 2021 года - Минздрав
14:07 Город (Москва и область) Власти Москвы рассказали о нововведениях при лечении больных с COVID-19