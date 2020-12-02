 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
Происшествия     02.12.2020 14:36

Сбой в движении поездов произошел на Октябрьской железной дороге из-за падения балки на рельсы

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  электрички  происшествия  сбой  железная дорога  задержка 

2 декабря. Mossovetinfo.ru – На перегоне между станциями Химки - Сходня Октябрьской железной дороги на железнодорожные пути упала балка, сообщается на официальном сайте Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.

Балка упала в ходе работ по демонтажу старого пешеходного моста. Балка задела несущий трос контактной сети. В результате произошел сбой в движении поездов.

МЧС Московской области сообщает, что в результате происшествия задерживается «Сапсан» и 8 пригородных электричек. Задержка составляет до 40 минут.

Специалисты Октябрьской железной дороги предпринимают все меры для устранения неисправности и ввести движение поездов в график.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
электрички  происшествия  сбой  железная дорога  задержка 

Возврат к списку

Лента новостей

14:36 Происшествия Сбой в движении поездов произошел на Октябрьской железной дороге из-за падения балки на рельсы

14:23 Власть Путин заявил, что ситуация в Белоруссии после выборов вызвала обеспокоенность России

13:34 Происшествия На станции метро «Текстильщики» конфликт пассажиров закончился поножовщиной

13:26 Общество В Москве началась подготовка к выборам в Госдуму

12:42 Город (Москва и область) Перед Новым годом в Москве усилят контроль за соблюдением коронавирусных ограничений

Актуальные материалы

01:35 Город (Москва и область) Массовая вакцинация от коронавируса в Москве начнется после Нового года - Печатников

11:45 Мнения В ближайшие месяцы не стоит ждать окончания пандемии коронавируса - ВОЗ

09:22 В России Заработал единый информационный номер по вопросам коронавируса

19:14 Город (Москва и область) Режим самозоляции для людей старше 65 лет продлен в Подмосковье до 13 декабря

16:56 В России Массовая вакцинация в России начнется в январе-феврале 2021 года - Минздрав

14:07 Город (Москва и область) Власти Москвы рассказали о нововведениях при лечении больных с COVID-19

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru