2 декабря. Mossovetinfo.ru – На перегоне между станциями Химки - Сходня Октябрьской железной дороги на железнодорожные пути упала балка, сообщается на официальном сайте Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.



Балка упала в ходе работ по демонтажу старого пешеходного моста. Балка задела несущий трос контактной сети. В результате произошел сбой в движении поездов.



МЧС Московской области сообщает, что в результате происшествия задерживается «Сапсан» и 8 пригородных электричек. Задержка составляет до 40 минут.



Специалисты Октябрьской железной дороги предпринимают все меры для устранения неисправности и ввести движение поездов в график.