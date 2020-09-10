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Происшествия     10.09.2020 10:20

Сбой в движении поездов произошел на синей ветке метро утром 10 сентября

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Теги:  метро  метрополитен  сбой в метро 

10 сентября. Mossovetinfo.ru - Сбой в движении поездов произошел на Арбатско-Покровской линии метро утром в четверг, 10 сентября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Сообщается, что на станции «Строгино» пассажир упал с платформы под прибывающий поезд. Ведутся работы по его извлечению, с контактного рельса снято напряжение. О состоянии пострадавшего не сообщается.

В связи с происшествие остановлено движение поездов из центра на участке от станции «Крылатское» до станции «Митино».

Официального подтверждения данной информации пока нет.



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Теги: 
метро  метрополитен  сбой в метро 

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