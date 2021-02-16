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Происшествия     16.02.2021 11:40

Сбой в движении поездов произошел утром 16 февраля на Горьковском направлении МЖД

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Теги:  МЖД  электрички  сбой 

16 февраля. Mossovetinfo.ru – На Горьковском направлении МЖД утром во вторник, 16 февраля, произошел сбой в движении пригородных поездов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЖД.

Сбой произошел в результате того, что один из пассажиров сорвал стоп-кран в одной из пригородных электричек на платформе Серп и Молот.

В результате пригородные поезда на Горьковском направлении идут с опозданием. Сотрудники МЖД предпринимают все усилия, чтобы вернуть движение электричек в график.

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Карта места

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Теги: 
МЖД  электрички  сбой 

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