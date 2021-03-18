Сбой в движении поездов произошел утром 18 марта на красной ветке метро

18 марта. Mossovetinfo.ru – В движении поездов на Сокольнической линии метро утром в четверг, 18 марта, произошел сбой.



Как сообщают пользователи соцсетей, поезда из центра в сторону станции «Бульвар Рокоссовского» по техническим причинам следуют с увеличенными интервалами.