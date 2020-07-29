 
Актуальные темы: Конституция коронавирус реновация
Происшествия     29.07.2020 17:21

Сбой в движении поездов произошел вечером 29 июля на фиолетовой ветке метро

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  метро  метрополитен  сбой 

29 июля. Mossovetinfo.ru – На Таганско-Краснопресненской линии метро вечером в среду, 29 июля, произошел сбой в движении поездов.

Сообщается, что на станции «Рязанский проспект» поезд сбил человека. Нет движения поездов от станции «Котельники» до станции «Текстильщики». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
метро  метрополитен  сбой 

Возврат к списку

Лента новостей

17:21 Происшествия Сбой в движении поездов произошел вечером 29 июля на фиолетовой ветке метро

16:51 Власть Ситуация с коронавирусом в России может качнуться в любую сторону - Путин

16:35 Общество АТОР рекомендовала приобретать расширенную страховку при поездках в Турцию

15:40 Город (Москва и область) В двух районах Москвы введен карантин из-за бешенства у домашних животных

14:49 Город (Москва и область) Массовые мероприятия в Москве запрещены минимум до конца августа - Собянин

Актуальные материалы

08:20 Общество Москвичам напомнили, как оформить жилье в центрах госуслуг

15:36 В мире Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире

13:31 В России С 1 августа возобновляется международное авиасообщение

09:19 Город (Москва и область) С начала 2020 года около 6 тысяч человек уже переехали в новое жилье по программе реновации

08:14 Общество В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за движение между рядами

07:08 Общество Детские технопарки в Москве открыли запись на очные занятия

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru