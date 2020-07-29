29 июля. Mossovetinfo.ru – На Таганско-Краснопресненской линии метро вечером в среду, 29 июля, произошел сбой в движении поездов.



Сообщается, что на станции «Рязанский проспект» поезд сбил человека. Нет движения поездов от станции «Котельники» до станции «Текстильщики». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.