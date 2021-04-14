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Происшествия     14.04.2021 10:27

Семь человек госпитализированы после аварии с автобусом в центре Москвы

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Теги:  ДТП  авария  автобус  госпитализация 

14 апреля. Mossovetinfo.ru — Семь человек госпитализированы в результате наезда рейсового автобуса на мачту освещения на улице Марксистская, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.

По данным ГИБДД пострадал водитель автобуса, а также шесть пассажиров. Водитель был извлечен из кабины сотрудниками МЧС. У всех пострадавших диагностированы ушибы.

Обстоятельства и причины аварии уточняются.

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Теги: 
ДТП  авария  автобус  госпитализация 

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