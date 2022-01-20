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Происшествия     20.01.2022 11:02

Семь пассажиров маршрутки госпитализированы после ДТП с грузовиком в Подмосковье

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Теги:  Московская область  Домодедово  ДТП  маршрутка 

20 января. Mossovetinfo.ru - В результате ДТП в Московской области при столкновение маршрутной «Газели» и грузового автомобиля Volvo пострадали семь пассажиров маршрутки, которых доставили в Домодедовскую центральную районную больницу. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным ГИБДД ДТП произошло в 6:55 на 30 км Каширского шоссе. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, 13 января 12 человек пострадали в ДТП с автобусом и легковой машиной на юго-западе Москвы.

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Теги: 
Московская область  Домодедово  ДТП  маршрутка 

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