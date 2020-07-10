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Происшествия     10.07.2020 10:25

Сергею Фургалу предъявлено обвинение

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Теги:  Сергей Фургал  СК РФ  обвинение 

10 июля. Mossovetinfo.ru – Губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу предъявлено официальное обвинение, сообщается на официальном сайте Следственного комитета России.

Обвинение Фургалу предъявлено по статьям «Покушение на убийство» и «Организация убийств».

Сергей Фургал был задержан 9 июля в рамках расследования уголовного дела в отношении одной из организованных преступных группировок. По версии следствия Фургал и его сообщники причастны к совершению целого ряда особо тяжких преступлений в отношении бизнесменов на территории Хабаровского края и Амурской области в 2004-2005 годах.

Сергей Фургал был доставлено в Москву и допрошен в Главном управлении по расследованию особо важных дел СК РФ. На допросе свою вину он не признал.

Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании для Фургала меры пресечения в виде заключения под стражу.


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Теги: 
Сергей Фургал  СК РФ  обвинение 

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