10 июля. Mossovetinfo.ru – Губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу предъявлено официальное обвинение, сообщается на официальном сайте Следственного комитета России.



Обвинение Фургалу предъявлено по статьям «Покушение на убийство» и «Организация убийств».



Сергей Фургал был задержан 9 июля в рамках расследования уголовного дела в отношении одной из организованных преступных группировок. По версии следствия Фургал и его сообщники причастны к совершению целого ряда особо тяжких преступлений в отношении бизнесменов на территории Хабаровского края и Амурской области в 2004-2005 годах.



Сергей Фургал был доставлено в Москву и допрошен в Главном управлении по расследованию особо важных дел СК РФ. На допросе свою вину он не признал.



Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании для Фургала меры пресечения в виде заключения под стражу.