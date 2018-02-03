Серпуховско-Тимирязевская линия метро стояла 40 минут из-за погибшей на путях девушки

3 февраля. Mossovetinfo.ru - Из-за падения студентки одного из вузов на рельсовые пути станции метро «Полянка», с 6:35 до 7:15 было остановлено движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена, сообщили ИА «Моссовет» в Московском метрополитене.



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