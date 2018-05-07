11 мая. Mossovetinfo.ru – Следователи устанавливают обстоятельства смерти школьницы во время урока физкультуры в Москве. Об этом сообщили в столичном управлении СКР.



По предварительным данным, в школе в ТиНАО во время урока физкультуры девочка 2002 года рождения потеряла сознание и впоследствии скончалась.



Отмечается, что учитель оказал первую помощь и незамедлительно вызвал скорую.

