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Происшествия
11.05.2018, 11:58
Школьница умерла на уроке физкультуры в Москве
11 мая. Mossovetinfo.ru – Следователи устанавливают обстоятельства смерти школьницы во время урока физкультуры в Москве. Об этом сообщили в столичном управлении СКР. По предварительным данным...
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Происшествия
11.05.2018, 11:11
Суд отправил напавшего на журналистку «Эхо Москвы» Фельгенгауэр на принудительное лечение
11 мая. Mossovetinfo.ru – Пресненский районный суд Москвы отправил на принудительное лечение Бориса Грица, который напал на журналистку радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр. От уголовной ...
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Происшествия
07.05.2018, 23:28
Российский вертолет потерпел крушение в Сирии, оба летчика погибли
7 мая. Mossovetinfo.ru – При выполнении планового полета над восточными районами Сирии потерпел крушение Российский вертолет КА-52. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны. ...