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Происшествия     11.05.2018, 11:58

Школьница умерла на уроке физкультуры в Москве

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Теги:  дети  ЧП 

11 мая. Mossovetinfo.ru – Следователи устанавливают обстоятельства смерти школьницы во время урока физкультуры в Москве. Об этом сообщили в столичном управлении СКР.

По предварительным данным, в школе в ТиНАО во время урока физкультуры девочка 2002 года рождения потеряла сознание и впоследствии скончалась.

Отмечается, что учитель оказал первую помощь и незамедлительно вызвал скорую.


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Теги: 
дети  ЧП 

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