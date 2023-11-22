Другие материалы
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Происшествия
29.11.2023, 09:52
Силами ПВО отражена атака беспилотника, летевшего на Москву - Собянин
29 ноября — Mossovetinfo.ru — "Силами ПВО в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Моск...
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Происшествия
28.11.2023, 13:10
Москвич распылил перцовый баллончик на станции метро «Улица Дмитриевского» - возбуждено дело
28 ноября — Mossovetinfo.ru — В московском метро на станции «Улица Дмитриевского», ранее судимый мужчина выйдя с дру...
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Происшествия
22.11.2023, 10:36
Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в частном доме в Люберцах
22 ноября — Mossovetinfo.ru — Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств пожара, в котором погибли 4 ч...