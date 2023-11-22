Силами ПВО отражена атака беспилотника, летевшего на Москву - Собянин

29 ноября — Mossovetinfo.ru — "Силами ПВО в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", - сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.



"29 ноября в 07.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа.



Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Подольского городского округа Московской области", - сообщило минобороны России в своем телеграм-канале.