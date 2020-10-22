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Происшествия     30.10.2020 17:10

Сильное землетрясение произошло в Турции, есть погибшие

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Теги:  Турция  стихийные бедствия  землетрясение 

30 октября. Mossovetinfo.ru – На западе Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 6,6 балла по шкале Рихтера, сообщает турецкое Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD).

Сообщается, что эпицентр землетрясения находился в районе города Сеферлихисар, в провинции Измир. Толчки ощущались и в других западных провинциях страны, а также в Стамбуле и на соседних греческих островах.

По предварительным данным AFAD в результате землетрясения погибли минимум 4 человека, около 120 получили ранения и травмы. Сообщалось, что в городе Измир разрушено 6 зданий, позднее появилась информация о 20 разрушенных здания.


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Теги: 
Турция  стихийные бедствия  землетрясение 

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