30 октября. Mossovetinfo.ru – На западе Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 6,6 балла по шкале Рихтера, сообщает турецкое Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD).



Сообщается, что эпицентр землетрясения находился в районе города Сеферлихисар, в провинции Измир. Толчки ощущались и в других западных провинциях страны, а также в Стамбуле и на соседних греческих островах.



По предварительным данным AFAD в результате землетрясения погибли минимум 4 человека, около 120 получили ранения и травмы. Сообщалось, что в городе Измир разрушено 6 зданий, позднее появилась информация о 20 разрушенных здания.