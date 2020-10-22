Другие материалы
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Происшествия
30.10.2020, 17:10
Сильное землетрясение произошло в Турции, есть погибшие
30 октября. Mossovetinfo.ru – На западе Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 6,6 балла по шкале Рихтера, сообщает турецкое Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFA...
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Происшествия
28.10.2020, 16:46
Электричка насмерть сбила мужчину на северо-востоке Москвы
28 октября. Mossovetinfo.ru – Электричка насмерть сбила мужчину в районе платформы Яуза на северо-востоке Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД по ЦФО...
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Происшествия
22.10.2020, 16:02
В Москве предотвращен теракт - ФСБ
22 октября. Mossovetinfo.ru – ФСБ предотвратила теракт в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ. Сообщается, что задержан выходец из одной из стран Центральн...