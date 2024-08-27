1 сентября — Mossovetinfo.ru — Системой противовоздушной обороны (ПВО) за ночь 1 сентября ликвидировано десять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.«ПВО Минобороны продолжает отражать атаки вражеских БПЛА на Москву. Сбили еще один в Раменском городском округе», – написал Собянин после сообщения о том, что ранее на подлете к Москве сбили девять беспилотников.Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.Ранее минувшей ночью БПЛА были ликвидированы в Раменском городском округе, в городском округе Подольск, в Ступино, в Одинцовском городском округе, в Ленинском городском округе и в районе Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ).«Повреждений и пострадавших нет, угрозы работе МНПЗ нет», - сказано в 6:30 мск в одном из ночных сообщений в Telegram-канале мэра столицы.

ОБНОВЛЕНО: «Ещё один сбитый беспилотник в результате падения повредил отдельно стоящее техническое помещение МНПЗ. В данный момент происходит тушение локального возгорания», - сообщил Собянин в своем Telegram-канале в 8:04 мск.