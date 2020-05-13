13 мая. Mossovetinfo.ru – Следственный комитет отказался выполнить предписание Генпрокуратуры и не стал переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката одной из сестер Алексея Липцера.



Следствие оставило прежнюю квалификацию преступления – убийство по предварительному сговору. Теперь сторона защиты будет знакомится с материалами дополнительного расследования. До конца мая следствие должно передать материалы в Генпрокуратуру для утверждения обвинения.



Тело отца сестер Хачатурян было обнаружено в июле 2018 года в квартире на Алтуфьевском шоссе. На допросе сестры Хачатурян признались в совершении убийства и пояснили, что у них сложились личные неприязненные отношения с отцом ввиду причинения им на протяжении длительного времени моральных страданий. Они были арестованы и помещены в СИЗО, однако позже меру пресечения им изменили на «запрет совершения определенных действий».



Расследование дела было завершено в декабре 2019 года. По версии следствия в июле 2018 года сестры Хачатурян по предварительному сговору убили своего отца, нанеся ему удары молотком и ножом в шею, голову и грудь. От полученных ранений мужчина скончался. Убийство было совершено на почве личной неприязни, которая была обусловлена тем, что на протяжении длительного времени отец причинял своим дочерям физические и психические страдания. Данный факт рассматривается следствием как смягчающее обстоятельство.



Сестрам было предъявлено обвинение в «убийстве группой лиц по предварительному сговору». При этом было установлено, что сестры жили «в условиях многолетней психотравмирующей ситуации». Однако Генпрокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение и обязала следствие переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян с убийства на самооборону.