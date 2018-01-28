28 января. Mossovetinfo.ru – Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату изучить материалы по заявлению женщины о групповом изнасиловании ее 13-летней дочери в Москве. Об этом сообщается на сайте СК РФ.



СМИ ранее сообщили, что 13-летнюю девочку на так называемой «вписке» изнасиловали несколько человек. Отмечалось, что происходящее фиксировали на видео и позже выложили в интернет. После этого мама девочки обратилась в правоохранительные органы.



Бастрыкин поручил обеспечить полное и объективное расследование произошедшего и принятие законного процессуального решения.