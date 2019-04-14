СК проверяет информацию о нападении собаки на двух детей в ТиНАО

14 апреля. Mossovetinfo.ru - Следователи проверят информацию, распространенную в СМИ, о нападении собаки на двух детей в ТиНАО. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.



Ранее в СМИ появилась информация о том, что 12 апреля собака породы алабай сбежала из коттеджа в деревне Ямонтово и покусала 12-летнюю девочку и 17-летнего мальчика. Девочка была госпитализирована.