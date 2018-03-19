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Происшествия     19.03.2018 20:02

СК проверяет сообщение СМИ о дебоше на борту самолета Москва – Гоа

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Теги:  самолет  СКР 

19 марта. Mossovetinfo.ru - В Москве организована доследственная проверка по сообщению СМИ о нарушении общественного порядка на борту самолета. Об этом сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

В СМИ ранее появилась информация о дебоше на борту самолета, который летел по маршруту Москва – Гоа 16 марта.


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Теги: 
самолет  СКР 

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