19 марта. Mossovetinfo.ru - В Москве организована доследственная проверка по сообщению СМИ о нарушении общественного порядка на борту самолета. Об этом сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.



В СМИ ранее появилась информация о дебоше на борту самолета, который летел по маршруту Москва – Гоа 16 марта.