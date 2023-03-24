СК проводит проверку после избиения пациентом врача в больнице Подмосковья из-за очереди

27 марта. Mossovetinfo.ru - В больнице Мытищ пациент избил врача и пациентку из-за слишком долгого ожидания в очереди, СК проводит проверку сообщается в телеграм-канале ГСУ СК по Московской области.



"В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, организован опрос участников конфликта", - отмечается в сообщении.