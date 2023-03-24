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Происшествия     27.03.2023 17:27

СК проводит проверку после избиения пациентом врача в больнице Подмосковья из-за очереди

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Теги:  СК  пациент  врач  избиение 

27 марта. Mossovetinfo.ru - В больнице Мытищ пациент избил врача и пациентку из-за слишком долгого ожидания в очереди, СК проводит проверку сообщается в телеграм-канале ГСУ СК по Московской области.

"В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, организован опрос участников конфликта", - отмечается в сообщении.

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Теги: 
СК  пациент  врач  избиение 

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