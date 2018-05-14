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Происшествия     15.05.2018, 16:28

СК РФ планирует допросить немецкого журналиста по делу Родченкова

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Теги:  СК РФ  допинг  Григорий Родченков  спорт 

15 мая. Mossovetinfo.ru – СК РФ намерен допросить немецкого журналиста Хайо Зеппельта в рамках расследования по делу Родченкова, если Зеппельт окажется на территории Российской Федерации, сообщается на официальном сайте ведомства.

Зеппельт является автором нашумевших фильмов о допинге в российском спорте. В рамках расследования дела Родченкова, российская сторона направила запросы о правовой помощи с целью получить показания ряда лиц, имеющие значение для расследования. В частности, запрос был направлен в ФРГ, однако немецкая сторона в ответ сообщила, что Зеппельт отказался от дачи показаний.
 
Бывший директор ФГУП «Антидопинговый центр» Григорий Родченков обвиняется в злоупотреблении служебным положением и уничтожении допинг-проб спортсменов.


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Теги: 
СК РФ  допинг  Григорий Родченков  спорт 

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