15 мая. Mossovetinfo.ru – СК РФ намерен допросить немецкого журналиста Хайо Зеппельта в рамках расследования по делу Родченкова, если Зеппельт окажется на территории Российской Федерации, сообщается на официальном сайте ведомства.



Зеппельт является автором нашумевших фильмов о допинге в российском спорте. В рамках расследования дела Родченкова, российская сторона направила запросы о правовой помощи с целью получить показания ряда лиц, имеющие значение для расследования. В частности, запрос был направлен в ФРГ, однако немецкая сторона в ответ сообщила, что Зеппельт отказался от дачи показаний.



Бывший директор ФГУП «Антидопинговый центр» Григорий Родченков обвиняется в злоупотреблении служебным положением и уничтожении допинг-проб спортсменов.