3 декабря. Mossovetinfo.ru – Следственный комитет завершил расследование крушения самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево в мае 2019 года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в СК РФ.



По данным издания, следствие считает виновным в катастрофе командира экипажа самолет Дениса Евдокимова. По версии следствия Евдокимов осуществил «грубую посадку», а дальнейшие действия пилота были совершены с нарушением установленных правил, в результате чего самолет разрушился и загорелся.



Евдокимову предъявлено обвинение в «нарушении правил полетов или подготовки к ним, повлекшем по неосторожности гибель двух и более лиц». Сам Евдокимов вину свою не признает и с выводами следствия не согласен.



Трагедия произошла 5 мая 2019 года. Самолет авиакомпании «Аэрофлот» следовал по маршруту Москва – Мурманск. Через 28 минут после вылета лайнер вернулся в аэропорт Шереметьево, но при аварийной посадке загорелся. В результате ЧП погиб 41 человек.