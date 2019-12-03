3 декабря. Mossovetinfo.ru – Следственный комитет завершил расследование крушения самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево в мае 2019 года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в СК РФ.
По данным издания, следствие считает виновным в катастрофе командира экипажа самолет Дениса Евдокимова. По версии следствия Евдокимов осуществил «грубую посадку», а дальнейшие действия пилота были совершены с нарушением установленных правил, в результате чего самолет разрушился и загорелся.
Евдокимову предъявлено обвинение в «нарушении правил полетов или подготовки к ним, повлекшем по неосторожности гибель двух и более лиц». Сам Евдокимов вину свою не признает и с выводами следствия не согласен.
Трагедия произошла 5 мая 2019 года. Самолет авиакомпании «Аэрофлот» следовал по маршруту Москва – Мурманск. Через 28 минут после вылета лайнер вернулся в аэропорт Шереметьево, но при аварийной посадке загорелся. В результате ЧП погиб 41 человек.
11:00 Происшествия СК завершил расследование крушения Sukhoi Superjet 100 в Шерметьеве
09:53 Происшествия В Солнцеве установлен карантин по бешенству животных до 30 января 2020 года
09:47 Город (Москва и область) В Москве вручили награды участникам проекта «Московское долголетие»
09:17 Происшествия Названы самые угоняемые автомобили в Москве в 2019 году
09:01 Город (Москва и область) Пять отделов ЗАГС будут работать в Москве 02.02.2020
08:43 Другое Назван первый обладатель приза имени Льва Яшина
08:24 Власть Путин подписал закон о физлицах-иноагентах
17:52 Власть Сотрудникам транспортной безопасности разрешили использовать электрошокеры
14:33 Общество Собянин напомнил, что в центре «Моя карьера» помогут найти работу
09:14 Город (Москва и область) Завершился краудсорсинг-проект «Город спорта»