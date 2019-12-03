Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Происшествия     03.12.2019 11:00

СК завершил расследование крушения Sukhoi Superjet 100 в Шерметьеве

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  СК РФ  авиакатастрофа  следствие 

3 декабря. Mossovetinfo.ru – Следственный комитет завершил расследование крушения самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево в мае 2019 года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в СК РФ.

По данным издания, следствие считает виновным в катастрофе командира экипажа самолет Дениса Евдокимова. По версии следствия Евдокимов осуществил «грубую посадку», а дальнейшие действия пилота были совершены с нарушением установленных правил, в результате чего самолет разрушился и загорелся.

Евдокимову предъявлено обвинение в «нарушении правил полетов или подготовки к ним, повлекшем по неосторожности гибель двух и более лиц». Сам Евдокимов вину свою не признает и с выводами следствия не согласен.

Трагедия произошла 5 мая 2019 года. Самолет авиакомпании «Аэрофлот» следовал по маршруту Москва – Мурманск. Через 28 минут после вылета лайнер вернулся в аэропорт Шереметьево, но при аварийной посадке загорелся. В результате ЧП погиб 41 человек.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
СК РФ  авиакатастрофа  следствие 

Возврат к списку

Лента новостей

11:00 Происшествия СК завершил расследование крушения Sukhoi Superjet 100 в Шерметьеве

09:53 Происшествия В Солнцеве установлен карантин по бешенству животных до 30 января 2020 года

09:47 Город (Москва и область) В Москве вручили награды участникам проекта «Московское долголетие»

09:17 Происшествия Названы самые угоняемые автомобили в Москве в 2019 году

09:01 Город (Москва и область) Пять отделов ЗАГС будут работать в Москве 02.02.2020

Актуальные материалы

08:43 Другое Назван первый обладатель приза имени Льва Яшина

08:24 Власть Путин подписал закон о физлицах-иноагентах

17:52 Власть Сотрудникам транспортной безопасности разрешили использовать электрошокеры

14:33 Общество Собянин напомнил, что в центре «Моя карьера» помогут найти работу

09:14 Город (Москва и область) Завершился краудсорсинг-проект «Город спорта»

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru