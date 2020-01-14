14 января. Mossovetinfo.ru – Следователи московского управления СК РФ начали проверку по факту гибели выпавшего из окна журналиста информационного агентства Sputnik, сообщается на официальном сайте ведомства.



Тело мужчины было обнаружено вечером 13 января возле одного из жилых домов на юго-западе Москвы. Сообщается, что мужчина погиб в результате травм несовместимых с жизнью.



Следователи осмотрели квартиру погибшего, порядок вещей в ней не нарушен, следы борьбы отсутствуют. Также опрошены соседи и родственница погибшего, которая находилась в квартире во время происшествия. Обстоятельства случившегося устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.



Ранее в СМИ появилась информация, что журналист информационного агентства Sputnik Мануэль Санчес Регаладо погиб, выпав из окна своей квартиры. Незадолго до гибели журналист вызывал скорую помощь, он жаловался на усталость и спутанность сознания, поэтому врачи дали ему успокоительное.