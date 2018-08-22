22 августа. Mossovetinfo.ru - Следователи проверят информацию из СМИ о получении ребенком телесных повреждения в результате укуса собаки в Москве. Об этом сообщили в столичном управлении СКР.
СМИ ранее сообщили, что 21 августа в одной из квартир на севере столицы собака бойцовской породы напала на 9-летнюю девочку.
Матери девочки удалось спрятаться с ребенком в ванной комнате от своей собаки, которая принадлежала данной семье. Ребенок с укушенными ранами был госпитализирован.
20:11 Происшествия Навальный окончательно проиграл Прохорову в суде и должен опровергнуть обвинения в его адрес
19:58 Другое Интернет в России впервые опередил ТВ по объему рекламы
19:51 В мире Трамп обвинил во лжи своего бывшего адвоката Майкла Коэна
19:06 Происшествия Следователи проверяют информацию о нападении собаки на ребенка в квартире в Москве
17:58 В мире Путин назвал санкции США против России бессмысленными и контрпродуктивными
10:35 Город (Москва и область) Павильон «Макет Москвы» на ВДНХ запускает светотехническое шоу «История Москвы»
16:59 Город (Москва и область) Рыбу из московских водоемов есть нельзя - Кульбачевский
15:59 Город (Москва и область) На станции метро «Беломорская» начался монтаж оборудования и внутренних систем
21:43 Город (Москва и область) Где в Москве можно сделать прививку от гриппа
17:18 Город (Москва и область) Открыт участок Северо-Восточной хорды от Щелковского до Открытого шоссе