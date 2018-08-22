22 августа. Mossovetinfo.ru - Следователи проверят информацию из СМИ о получении ребенком телесных повреждения в результате укуса собаки в Москве. Об этом сообщили в столичном управлении СКР.



СМИ ранее сообщили, что 21 августа в одной из квартир на севере столицы собака бойцовской породы напала на 9-летнюю девочку.



Матери девочки удалось спрятаться с ребенком в ванной комнате от своей собаки, которая принадлежала данной семье. Ребенок с укушенными ранами был госпитализирован.