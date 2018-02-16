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Происшествия     16.02.2018 17:30

Следствие возбудило дело по факту смерти в детсаду ребенка не вернувшегося с прогулки

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Теги:  Москва  Новая Москва  ТиНАО  датсад  №2120  девочка  снег  прогулка  смерть  СК  проверка 

16 февраля /Mossovetinfo.ru/ - Главное следственное управление СК России по городу Москве расследует дело о смерти ребенка, обнаруженного лежащим на снегу, когда отсутствовавшего после прогулки ребенка стали искать.

«Воспитательница и нянечка детского сада, расположенного на территории Новой Москвы, возвращаясь с младшей группой детей с прогулки, заметили отсутствие ребенка. Воспитатели, вернувшись на место прогулки, обнаружили лежащую на снегу», - сообщает СК.

«Сотрудники детского сада незамедлительно вызвали "скорую помощь", которая констатировала смерть ребенка», - также сообщает СК.

Как ранее сообщалось, в Новой Москве воспитатели детсада № 2120 забыли на утренней прогулке девочку, пропажу которой обнаружили только в 11:45, через два часа, когда найденная за сугробом трехлетняя девочка была мертва. Об этом сообщил телеграм-канал Mash. 

Отметим, что АГН «Москва», со ссылкой на слова чиновников ТиНАО, заявляют, что информация СМИ  «что погибшая воспитанница образовательного комплекса №2120 была забыта воспитателями на улице, не соответствует действительности». Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил куратор образовательных организаций Троицкого и Новомосковского округов Павел Карпов, ссылаясь на слова директора образовательного комплекса №2120 Аллы Шурухиной.

СК сообщает, что «по поручению руководителя Главного следственного управления СК России по городу Москве Александра Дрыманова уголовное дело передано для дальнейшего расследования в управление по расследованию особо важных дел Главного следственного управления столицы». «В настоящее время следователи работают на месте происшествия, изымаются записи с камер видеонаблюдения, документы и иные предметы, интересующие следствие», - сообщает СК.

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Карта места

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Теги: 
Москва  Новая Москва  ТиНАО  датсад  №2120  девочка  снег  прогулка  смерть  СК  проверка 

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