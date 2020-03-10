10 марта. Mossovetinfo.ru – Мошенники в России стали использовать новую схему мошенничества с банковскими картами, сообщают «Известия» со ссылкой на Group-IB и крупные банки.



Вначале в соцсетях злоумышленники предлагают своим жертвам от имени звезд или с помощью поддельных новостных роликов пройти безобидный опрос за вознаграждение. Потенциальная жертва для участия в опросе переходит на брендированный сайт банка или сотового оператора.



С помощью ответов на простые вопросы (используемые браузер, провайдер, геолокация, язык, устройство для выхода в интернет, в какие онлайн-игры играет, какими онлйан-магазинами пользуется и так далее), мошенники собирают информацию для формирования отдельной ссылки для каждой конкретной жертвы. После ответов на безобидные вопросы, жертве приходит сообщение о выигрыше, и ссылка по которой надо перейти для его получения.



При переходе по ссылке жертва мошенников попадает уже на другой сайт, без логотипов, однако доверившаяся мошенникам жертва уже не обращает на это внимания. Дальше пострадавших просят уточнить данные своей банковской карты, или совершить тестовый платеж на небольшую сумму.



Таким образом, мошенники получают доступ к данным банковской карты пострадавших. При этом, каждый отдельный этап не вызывает подозрений, что затрудняет отслеживание мошенников службами безопасности банков.



Сообщается, что активное использование подобной схемы было зафиксировано во второй половине 2019 года. Ресурсы с фейковыми

опросами посещали до 6,5 тысячи пользователей в сутки. Точное количество пострадавших от действий мошенников не установлено.