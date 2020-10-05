5 октября. Mossovetinfo.ru - Смотритель цирка на проспекте Вернадского погиб в результате нападения медведя, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Сообщается, что медведь напал на смотрителя, когда тот зашел в вольер. Дрессировщика в этот момент рядом не было.



Пострадавший смотритель получил многочисленные ранения и был госпитализирован в реанимационное отделение одной из московских больниц. Несмотря на усилия врачей, от полученных травм мужчина скончался.