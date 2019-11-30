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Происшествия     30.11.2019 16:44

Сотрудник департамента образования Москвы арестован по делу о мошенничестве

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Теги:  суд  арест 

30 ноября. Mossovetinfo.ru – Басманный суд Москвы арестовал до 27 янрвая советника отдела экономики и анализа управления экономического анализа департамента образования и науки столицы Сергея Желонкина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Желонкина подозревают в особо крупном мошенничестве. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Детали уголовного дела в суде не уточнили.


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Теги: 
суд  арест 

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