30 ноября. Mossovetinfo.ru – Басманный суд Москвы арестовал до 27 янрвая советника отдела экономики и анализа управления экономического анализа департамента образования и науки столицы Сергея Желонкина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.



Желонкина подозревают в особо крупном мошенничестве. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Детали уголовного дела в суде не уточнили.