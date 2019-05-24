24 мая. Mossovetinfo.ru – ФСБ России пресекла работу четырех подпольных мастерских по производству и модернизации оружия, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ.



Сообщается, что у жителей Москвы, Московской, Челябинской и Рязанской областей, а также Республики Крым были изъяты 74 единицы огнестрельного оружия российского и зарубежного производства, в том числе пулеметы, автоматы, пистолеты-пулеметы, пистолеты и револьверы, винтовки и карабины.



Также обнаружены осколочные гранаты, более 5,5 тысяч патронов, взрывчатые вещества, запасные части для различных видов оружия и комплектующие для его производства.