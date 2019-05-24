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Происшествия     24.05.2019 10:00

Сотрудники ФСБ пресекли работу четырех подпольных оружейных мастерских

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Теги:  ФСБ РФ  оружие  производство 

24 мая. Mossovetinfo.ru – ФСБ России пресекла работу четырех подпольных мастерских по производству и модернизации оружия, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ.

Сообщается, что у жителей Москвы, Московской, Челябинской и Рязанской областей, а также Республики Крым были изъяты 74 единицы огнестрельного оружия российского и зарубежного производства, в том числе пулеметы, автоматы, пистолеты-пулеметы, пистолеты и револьверы, винтовки и карабины.

Также обнаружены осколочные гранаты, более 5,5 тысяч патронов, взрывчатые вещества, запасные части для различных видов оружия и комплектующие для его производства.


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Теги: 
ФСБ РФ  оружие  производство 

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