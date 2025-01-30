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Происшествия     31.01.2025 08:55

Сотрудники МЧС тушат крупный пожар в Сходненском тупике в Москве

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Теги:  хостел  Москва  СЗАО  пожар  происшествие  прокуратура  контроль  мигранты  ЧП 

31 января — Mossovetinfo.ru — На улице Сходненский тупик огонь на 2 000 квадратах тушат 130 специалистов и 37 единиц техники. До прибытия пожарных подразделений из здания вышли 300 человек. Сотрудники МЧС России на пожаре в Москве эвакуировали 60 человек, = сообщается в официальном канале МЧС.

Произошло частичное обрушение крыши здания.

По информации СМИ, на северо-западе Москвы горит здание нелегального хостела на территории бывшего машиностроительного завода имени Чернышева.

Тушинская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара на северо-западе Москвы, ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту пожара, на контроле в прокуратуре.

С 5 февраля 2025 года начнет действовать режим высылки (Федеральный закон от 8 августа 2024 г. № 260-ФЗ). Этот правовой режим распространяется на иностранцев и лиц без гражданства, которые находятся в России незаконно. Режим высылки запускается со дня внесения сведений об иностранце в реестр контролируемых лиц.

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Карта места

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Теги: 
хостел  Москва  СЗАО  пожар  происшествие  прокуратура  контроль  мигранты  ЧП 

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