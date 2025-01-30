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Происшествия
31.01.2025, 08:55
Сотрудники МЧС тушат крупный пожар в Сходненском тупике в Москве
31 января — Mossovetinfo.ru — На улице Сходненский тупик огонь на 2 000 квадратах тушат 130 специалистов и 37 единиц техни...
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Происшествия
30.01.2025, 10:33
За совершение серии терактов в Московской области ФСБ России задержан гражданин РФ
30 января — Mossovetinfo.ru — Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Московской области задержан ...
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Происшествия
30.01.2025, 08:35
Авиакатастрофа: недалеко от Вашингтона столкнулись пассажирский самолет и армейский вертолет
30 января — Mossovetinfo.ru — Крушение пассажирского самолёта American Airlines после столкновения самолета с армейским вер...