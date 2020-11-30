 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
Происшествия     30.11.2020 15:22

Сотрудница полиции в Москве задержана за взятку

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  полиция  взятка  задержание 

30 ноября. Mossovetinfo.ru – В Москве задержали за взятку сотрудницу полиции в звании майора юстиции, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного ГУВД.

Задержанная работала в ОМВД по району Нагатинский Затон. По версии следствия, взятку она получила за непривлечение к уголовной ответственности гражданина, подозреваемого совершении кражи.

Сообщается, что сотрудница будет уволена из МВД по отрицательным мотивам, а ее непосредственное руководство будет привлечено к ответственности.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
полиция  взятка  задержание 

Возврат к списку

Лента новостей

16:09 Общество Миронов прокомментировал тему объединения СР с другими партиями

15:22 Происшествия Сотрудница полиции в Москве задержана за взятку

13:09 В мире Президент Молдавии Майя Санду потребовала вывести из Приднестровья российских военных

12:29 Происшествия Суд продлил арест советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене

11:45 Мнения В ближайшие месяцы не стоит ждать окончания пандемии коронавируса - ВОЗ

Актуальные материалы

09:22 В России Заработал единый информационный номер по вопросам коронавируса

19:14 Город (Москва и область) Режим самозоляции для людей старше 65 лет продлен в Подмосковье до 13 декабря

16:56 В России Массовая вакцинация в России начнется в январе-феврале 2021 года - Минздрав

14:07 Город (Москва и область) Власти Москвы рассказали о нововведениях при лечении больных с COVID-19

09:49 Общество Новый рекорд: почти 8000 новых случаев коронавируса выявлено в Москве за сутки

20:07 Общество Умер Диего Марадона

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru