30 ноября. Mossovetinfo.ru – В Москве задержали за взятку сотрудницу полиции в звании майора юстиции, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного ГУВД.



Задержанная работала в ОМВД по району Нагатинский Затон. По версии следствия, взятку она получила за непривлечение к уголовной ответственности гражданина, подозреваемого совершении кражи.



Сообщается, что сотрудница будет уволена из МВД по отрицательным мотивам, а ее непосредственное руководство будет привлечено к ответственности.