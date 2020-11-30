30 ноября. Mossovetinfo.ru – В Москве задержали за взятку сотрудницу полиции в звании майора юстиции, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного ГУВД.
Задержанная работала в ОМВД по району Нагатинский Затон. По версии следствия, взятку она получила за непривлечение к уголовной ответственности гражданина, подозреваемого совершении кражи.
Сообщается, что сотрудница будет уволена из МВД по отрицательным мотивам, а ее непосредственное руководство будет привлечено к ответственности.
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