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Происшествия     07.07.2020 10:58

Советник главы «Роскосмоса» Сафронов задержан по подозрению в госизмене

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Теги:  Роскосмос  задержание  государственная измена 

7 июля. Mossovetinfo.ru – Совтеник главы корпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина, бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов задержан по подозрению в государственной измене, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

При этом, в пресс-службе отметили, что задержание Сафронова не связано с текущей работой «Роскосмоса».

Сафронов занял должность советника Рогозина в мае 2020 года. До этого, с 2010 по 2019 годы Сафронов работал в издании «Коммерсантъ», затем с 2019 по май 2020 работал в газете «Ведомости».


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Теги: 
Роскосмос  задержание  государственная измена 

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