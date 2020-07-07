7 июля. Mossovetinfo.ru – Совтеник главы корпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина, бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов задержан по подозрению в государственной измене, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.



При этом, в пресс-службе отметили, что задержание Сафронова не связано с текущей работой «Роскосмоса».



Сафронов занял должность советника Рогозина в мае 2020 года. До этого, с 2010 по 2019 годы Сафронов работал в издании «Коммерсантъ», затем с 2019 по май 2020 работал в газете «Ведомости».