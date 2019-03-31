31 марта. Mossovetinfo.ru – Совладелец и жена основного владельца авиакомпании S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе в Германии. Об этом сообщили в пресс-службе компании.



Частный самолет Epic-LT разбился при заходе на посадку в аэропорту Франкфурта-на-Майне. Филевой было 55 лет. Обстоятельства трагедии выясняются.