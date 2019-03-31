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Происшествия     31.03.2019 21:51

Совладелец авиакомпании S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе в Германии

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Теги:  авиакатастрофа  самолеты 

31 марта. Mossovetinfo.ru – Совладелец и жена основного владельца авиакомпании S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе в Германии. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Частный самолет Epic-LT разбился при заходе на посадку в аэропорту Франкфурта-на-Майне. Филевой было 55 лет. Обстоятельства трагедии выясняются.


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Теги: 
авиакатастрофа  самолеты 

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