31 марта. Mossovetinfo.ru – Совладелец и жена основного владельца авиакомпании S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе в Германии. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Частный самолет Epic-LT разбился при заходе на посадку в аэропорту Франкфурта-на-Майне. Филевой было 55 лет. Обстоятельства трагедии выясняются.
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