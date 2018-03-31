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Происшествия     31.03.2018 19:41

Совладелец группы «Сумма» Магомедов арестован по подозрению в создании преступного сообщества

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Теги:  Зиявудин Магомедов  Сумма  группа Сумма  преступное сообщество  хищение  арест 

31 марта. Mossovetinfo.ru - - 31 марта Тверской районный суд Москвы арестовал до 30 мая бизнесмена Зиявудина Магомедова по подозрению в растрате, мошенничестве и создании преступного сообщества.

В пятницу бизнесмен и владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов и несколько партнеров из его окружения его партнеры были доставлены на допрос по делу о хищениях и затем были задержаны. Расследование проводит следственный департамент МВД России.

Магомедова подозревают в хищении 2,5 млрд рублей бюджетных средств, которые, по версии следствия, осели на счетах его офшорных компаний.

К материалам дела по ходатайству защиты  приобщены президентские указы о награждении Зиявудина Магомедова, личные благодарности от президента России Владимира Путина и от мэра Москвы Сергея Собянина.

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Теги: 
Зиявудин Магомедов  Сумма  группа Сумма  преступное сообщество  хищение  арест 

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