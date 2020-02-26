Другие материалы
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Происшествия
28.02.2020, 12:49
Спасатели сняли с Большого Москворецкого моста мужчину, угрожавшего спрыгнуть в воду
28 февраля. Mossovefinfo.ru – Московские спасатели сняли с Большого Москворецкого моста мужчину, который угрожал спрыгнуть в воду, сообщается в официальном микроблоге московского управления МЧС в T...
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Происшествия
27.02.2020, 12:11
Прокуратура обжаловала освобождение по УДО экс-главы ФСИН Реймера
27 февраля. Mossovefinfo.ru – Прокуратура Калининградской области обжаловала постановление суда об условно-досрочном освобождении бывшего руководителя ФСИН Александра Реймера, сообщается на официал...
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Происшествия
26.02.2020, 16:42
Экс-полицейский, давший показания на своего начальника по «делу Голунова», отправлен под домашний арест
26 февраля. Mossovefinfo.ru – Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по «делу Голунова», отправлен под домашний арест, сообщает пресс-служба Басманного суда Москвы. Коновалову запреще...