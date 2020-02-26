28 февраля. Mossovefinfo.ru – Московские спасатели сняли с Большого Москворецкого моста мужчину, который угрожал спрыгнуть в воду, сообщается в официальном микроблоге московского управления МЧС в Twitter.



Мужчину сняли с моста в результате переговоров. После этого он был передан сотрудникам полиции.