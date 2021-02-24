Станция «Славянский бульвар» временно закрыта для пассажиров

24 февраля. Mossovetinfo.ru – Станция метро «Славянский бульвар» по требованию полиции временно закрыта для пассажиров, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы.



Сообщается, что поезда проходят станцию без остановки, станция закрыта для входа и выхода пассажиров.